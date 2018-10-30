Семья директора НАБУ Артема Сытника осуществила незаконную имущественную сделку на территории оккупированного Крыма. Об этом написал журналист и телеведущий Сергей Иванов в своем блоге на Цензор.НЕТ, ссылаясь на документальные свидетельства факта продажи квартиры, принадлежащей жене руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Как отметил журналист, в 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дала объявление на сайте о продаже земельного участка площадью 0,0416 га, расположенного по адресу: г.. Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество "Мираж", №Б-35. Этот участок Анна Сытник приобрела 12 августа 2013 за 94 300 грн (договор купли-продажи №1-525, зарегистрирован 5-й Севастопольской государственной нотариальной конторой).

"28 февраля 2015 госпожа Сытник дает доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небивайловой А.А. (Паспорт 4614469910, выданный Федеральной миграционной службой 7 мая 2014 года). В тот же день Артем Сытник, который, если верить официальному сайту НАБУ, еще в январе 2015 года, в связи с отсутствием существенных положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией принял решение принять участие в конкурсе на занятие должности директора антикоррупционного бюро Украины, дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка", - сообщил Иванов.

Согласно опубликованным документам, 1 августа 2017 года регистрационными органами оккупационной власти РФ было зарегистрировано право собственности Анны Сытник на земельный участок площадью 0,0416 га, расположенный по адресу: Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество «Мираж», №Б-35. В тот же день Небивайлова, действуя от имени Анны Сытник, на временно оккупированной территории города Севастополь осуществляет продажу этого участка гражданину РФ А.В. Пылову (паспорт 4514662140, выданный Федеральной миграционной службой 19 апреля 2014 года) за 900 тысяч российских рублей (~ $ 14 984,2 по курсу Центробанка РФ по состоянию на 01.08.2017), из которых 6600 российских рублей уплачено в российский бюджет в виде пошлины . Заверяет договор купли-продажи севастопольский нотариус Е.О.Руденко.

Как подчеркнул автор материала, в соответствии с п.4 ст. 11 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», приобретение и прекращение права собственности на недвижимое имущество, находящееся на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории, то есть приобретения гражданкой Украины Анной Сытник права собственности на земельный участок на оккупированной территории и по российскому законодательству является прямым нарушением этой нормы.

«В декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 год не отражено отчуждение земельного участка его женой, что может свидетельствовать о наличии в его действиях преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины, то есть декларирование недостоверной информации», - отметил Сергей Иванов.