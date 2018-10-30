Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска ГУ НП в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства в общей сумме более 104 тыс. долларов, из которых лишь 49 тыс. долларов имели подтвержденные источники происхождения. В то же время законность получения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого, указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

По результатам следствия указанному служащему объявлено подозрение по ст. 366-1 и ч. 2 ст. 368-2 УК Украины. В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Санкцией ч. 2 ст. 368-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.