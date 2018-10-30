В южно-центральной части Франции прошли сильные снегопады, оставив без электричества почти 200 тысяч домов и вызвав хаос на дорогах.
Порывы ветра местами достигали 130 км в час.
Из-за метели люди оставляли машины прямо на дорогах. Некоторые провели ночь в своих автомобилях, сообщает «Новое Время».
Для очистки дорог была развернута спецтехника.
Как отмечает агентство «Анадолу», около 1400 человек оказались заблокированными на дороге из-за сильного снегопада во Франции.
Согласно заявлению администрации департамента Верхняя Луара, сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.
Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.
В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.
Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq— BFMTV (@BFMTV) 30 октября 2018 г.
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