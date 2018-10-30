В южно-центральной части Франции прошли сильные снегопады, оставив без электричества почти 200 тысяч домов и вызвав хаос на дорогах.

Порывы ветра местами достигали 130 км в час.

Из-за метели люди оставляли машины прямо на дорогах. Некоторые провели ночь в своих автомобилях, сообщает «Новое Время».

Для очистки дорог была развернута спецтехника.

Как отмечает агентство «Анадолу», около 1400 человек оказались заблокированными на дороге из-за сильного снегопада во Франции.

Согласно заявлению администрации департамента Верхняя Луара, сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.

Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.