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Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Водолацкий посетил оккупированную территорию Луганской области. Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Казанский.

«Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарем «ЛНР». – Ред.) принимает присягу у воспитанников «Алчевского кадетского корпуса»? Да это же депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился», – написал он.
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