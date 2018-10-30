Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Водолацкий посетил оккупированную территорию Луганской области. Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Казанский.
«Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарем «ЛНР». – Ред.) принимает присягу у воспитанников «Алчевского кадетского корпуса»? Да это же депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился», – написал он.
Ой, кто это у нас вместе с Пасечником принимает присягу у воспитанников алчевского кадетского корпуса? Да это же депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий.— Денис Казанський (@den_kazansky) 30 октября 2018 г.
Наверное, заблудился... pic.twitter.com/J77anLzHzI
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