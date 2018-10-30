В новых Государственных строительных нормах «Улицы и дороги населенных пунктов, которые вступили в действие с 1 сентября, содержится норма об обязательном проектировании на остановках общественного транспорта защитных оградительных столбиков. Эта норма касается нового строительства и реконструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

«Повышаем безопасность людей на остановках общественного транспорта. В силу уже вступила важная норма по этому поводу - обязательное проектирование защитных ограждений - металлических столбиков перед остановками. В предыдущих нормах не содержалось ни одного требования безопасности людей на остановках. К тому же, за последние годы количество смертей от наездов на остановках общественного транспорта в Украине только растет. Поэтому введение такой нормы было крайне необходимым», - сказал он.

Парцхаладзе добавил, что успешные примеры реализации таких средств безопасности действуют во многих странах Европы и мира. «Часто такие металлические столбики размещают не только у остановок, но и на крупных перекрестках и у наземных переходов, где есть опасность для пребывания пешеходов. Сейчас мы также рассматриваем возможность внедрения такого изменения, продолжая работу и в дальнейшем совершенствуя эти ГСН. Возможно даже, чтобы такие столбики на перекрестках подсвечивались красными и зелеными цветами для информирования пешеходов о безопасном переходе дороги», - рассказал он.

Согласно ГСН, также на подъездах к остановкам маршрутного транспорта должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа. Кроме этого, на остановках должны быть предусмотрены средства информирования пассажиров (электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения и т.п.) и автоматы по продаже билетов. При этом, они не должны ухудшать видимость для водителей или мешать движению пешеходов.