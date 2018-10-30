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В Черновцах правоохранитель избил мужчину, за то, что он сделал ему замечание о парковке. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Между двумя мужчинами сначала началась перепалка, потом вдруг один начинает наносить другому удары руками, сбивает с ног и дальше уже бьет его ногами, говорится в сюжете ТСН.

Прекращает только, когда потерпевший почти не подает признаков жизни. Отмечается, что обидчик - это бывший коп Владислав Дикий, который полгода назад перевелся из патрульной полиции в управление защиты экономики в Черновицкой области.

В ведомстве пока инцидент не комментируют. Депутаты горсовета направили обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать виновного.
ForUm

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