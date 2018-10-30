Вчера, 29 октября, в Голосеевском районе Киева пожар уничтожил станцию технического обслуживания автомобилей и хостел, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на проспекте Науки поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве в 22:36.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. На месте происшествия было установлено, что пожар возник в 2-этажном здании станции технического обслуживания с последующим распространением огня на 2 рядом расположенные 1-этажные гаражи.

В 23:37 пожар на площади 300 кв. м был локализован, а в 00:01 30 октября – ликвидирован.

В результате пожара сгорело 300 кв. м горючего утеплителя и отделки помещений на 1-м и 2-м этаже, оборудование для ремонта автомобилей, рабочая одежда мастеров и деревянные шкафы. Кроме того, сгорели 2 автомобиля в боксах автомастерской.

На месте происшествия были привлечены 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений ГосЧС.

Погибших и травмированных нет.

По данным, СМИ на втором этаже помещения СТО, находился хостел.