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«Укрзализныця» рассматривает возможность запуска на маршрут Киев Пассажирский-Борисполь-аэропорт дизель-поездов Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Об этом LIGA.net сообщил и.о. главы правления ПАО Евгений Кравцов.  

«Сейчас заканчиваем подготовку к постоянной эксплуатации рельсовых автобусов PESA. Они долгое время стояли без работы - от двух до четырех лет. Требуют определенной модернизации и капитального ремонта. В зависимости от спроса в процессе запуска проекта мы планируем увеличивать и их число и вагонные составы», - отметил Кравцов.

Он добавил, что у компании заключен договор с КВСЗ на поставку дизель-поездов. «Возможно, в дальнейшем они будут эксплуатироваться на этом участке, если будет спрос», - сказал глава «Укрзализныци».

По словам Кравцова сейчас завершаются переговоры с Госавиаслужбой и Украэрорухом по вопросам эликтрификации постоянным током участка маршрута из Киева в Борисполь. «Как только это будет сделано это упростит вопрос использования на этом маршруте различных типов поездов», - сказал Кравцов.

По словам Кравцова, «Укрзализныця» рассчитывает на 80% загрузку рельсовых автобусов в течение первого года работы, а срок окупаемости проекта он оценивает в - 9-10 лет.   

Напомним, 25 октября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что запуск движения поездов по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт запланирован на ноябрь.

Ранее строительство линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь планировалось завершить в декабре.

Стоимость проезда составит 80 гривен.
ForUm

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