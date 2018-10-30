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Национальное антикоррупционное бюро Украины 25 октября по результатам тендера заказало ООО «Еврокар» и ООО «ВиДи Юникомерс» специализированных легковых автомобилей на общую сумму 12,07 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

По первому лоту «Еврокар» Олега Боярина поставит 4 полноприводных внедорожника Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI/132kW 7DSG 4х4 по 1,09 млн грн на общую сумму 4,35 млн грн. Каждый автомобиль будет иметь климат-контроль, круиз-контроль, задние парковочные датчики и камеры, а из спецоборудования: сигнальное громкоговорящее устройство, проблесковый маячок синего цвета на магните, металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов, документов.

Skoda Kodiaq в комплектации Style, которую купило НАБУ, можно приобрести без спецоборудования по 979 тыс. грн.

По второму лоту «Еврокар» поставит 6 автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG по 777 тыс грн. на общую сумму 4,66 млн грн. Такие автомобили продают за 734 тыс грн (без спецоборудования).

Кроме того, еще по двум лотам «Еврокар» поставит НАБУ:

Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG за 802 тыс. грн (рыночная цена 734 тыс грн).

Полноприводную Skoda Superb Ambition 2,0 TSI / 206kW 4х4 DSG за 1,07 млн грн (рыночная цена 1,05 млн грн).

Все «Шкоды» будут иметь то же самое спецоборудование, что и Skoda Kodiaq.

На торгах всех четырех лотов у «Еврокара» был единственный конкурент ООО «Автоцентр Прага Авто на Кольцевой» экс-нардепа Михаила Гвоздева, чьи предложения были выше.

По пятому лоту «ВиДи Юникомерс» из группы Виталия Джуринского поставит детективам 6-местный автомобиль спецназначения на базе Ford Transit. В грузовом отделении автомобиль будет иметь дополнительное оборудование: полки и шкафы.

Единственным конкурентом «ВиДи Юникомерс» было ООО «Нико форвард мегаполис» бизнес-партнера министра юстиции Павла Петренко Владимира Гнатишина, чье предложение было выше.
ForUm

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