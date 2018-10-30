Крупнейший аэропорт мира, открывшийся сегодня в турецком мегаполисе, получил название - Аэропорт Стамбула.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия первого этапа третьего аэропорта Стамбула, сообщает Анадолу.

Аэропорт Стамбула - предмет гордости всей Турции и пример для всего мира, сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта Стамбула принесет пользу не только Турции, но и миру в целом.

Президент отметил, что Стамбул является не только крупнейшим городом Турции, но и самым дорогим брендом страны.

Глава государства подчеркнул, что с введением в строй Аэропорта Стамбула потребуется пересмотр всей структуры воздушных перевозок в Европе. «Потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный траспортный хаб», - сказал Эрдоган, заметив, что вовсе не случайно, что проект подобного масштаба реализован именно в Турции.

Эрдоган сообщил, что после того, как будут введены в строй все этапы Аэропорта Стамбула, Международный аэропорт Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, но сохранит за собой статус воздушной гавани.

В 2013 году, когда власти Турции объявили тендер на строительство нового аэропорта, ряд кругов сомневался в успехе этого начинания, напомнил турецкий лидер.

«После открытия первого этапа Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров», - сказал Эрдоган.

Все этапы Аэропорта Стамбула будут задействованы до 2028 года. В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться, констатировал глава государства.

«Объем инвестиций, направленных на строительство Аэропорта Стамбула достиг 10,247 миллиарда евро. Доходы государства от деятельности нового аэропорта достигнут 32,4 миллиардов евро», - сказал Эрдоган.

Турция полна решимости войти в ТОП-10 самых развитых стран мира, зарекомендовать себя в качестве символа мира, безопасности, стабильности и процветания, подчеркнул президент.

Тендер на строительство крупнейшего в мире аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon с предложением на сумму 26,14 миллиарда евро.

На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров.

Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года, что зависит от роста пассажиропотока.

Строительство первого этапа аэропорта завершилось за 42 месяца. На первом этапе будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, терминал площадью 1,4 миллиона квадратных метров, диспетчерская вышка и вспомогательные здания.

На первом этапе аэропорт будет ежегодно обслуживать до 90 миллионов пассажиров. В нем будут заняты около 200 тысяч специалистов.

Всего новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей. После того, как будут открыты все этапы аэропорт сможет ежегодно обслуживать 200 миллионов пассажиров и станет крупнейшим в мире.

На первом этапе из аэропорта будет выполняться пять рейсов ежедневно. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines 31 октября выполнит из нового аэропорта Стамбула рейс в Анкару, первого ноября - в Анталью, второго ноября - в Измир. Первый международный рейс будет выполнен из третьего аэропорта Стамбула первого ноября в Турецкую Республику Северного Кипра. Восьмого ноября будет выполнен рейс в Азербайджан.

После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

Консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon в течение 25 лет будет выплачивать арендную плату в размере 1,1 миллиарда евро в год (включая НДС). За 25 лет эта сумма составит 26 миллиардов евро.