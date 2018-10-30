Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата принял решение о молитве за Вселенского патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей, сообщает информационное управление УПЦ КП.

Соответствующее постановление Синод принял 29 октября.

«Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения - благословить архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях преподносить отдельные молитвенные просьбы за его святейшество Вселенского патриарха Варфоломея», – сказано в решении.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.