В Украине во вторник, 30 октября, ожидается теплая погода без осадков.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«30 октября переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Температура днем 15-20°, в северных, Харьковской и Луганской областях 11-16°.

31 октября - 1 ноября будет сохраняться переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 31 октября в западных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, на востоке страны 0-5° тепла; днем в западной и южной части 16-21°, на остальной территории 11-16°, на севере Левобережья 7-12°.

На протяжении 2-3 ноября осадков также не ожидается. Лишь ночью 3 ноября в северной части местами небольшой дождь.

Температура ночью 3-9°, в восточных и Сумской областях от 1° мороза до 5° тепла; днем 9-15° тепла, на юге и западе страны до 18° ; на Закарпатье ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве и Киевской области 30 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 7-9°, днем 13-15° ; по области ночью 6-11°, днем 11-16°.

31 октября - 1 ноября в Киеве осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

На протяжении 2-3 ноября в столице также преимущественно без осадков, лишь ночью 3 ноября местами небольшой дождь.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.