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За прошедшие сутки, 29 октября, оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

Количество обстрелов по сравнению с предыдущими сутками не выросло, но противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял.

Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток, противник, из стрелкового оружия, обстрелял позиции наших войск в районе Павлополя. Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 29 октября 1 боевик российско-оккупационных войск был уничтожен, еще двое - ранены.
ForUm

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