Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре составила 9042 грн, что в 2,4 раза превышает минимальный показатель и на 12,9% больше показателя сентября 2017 года. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, особенно фармацевтических (16,4 тыс. грн), нефтеперерабатываюших (11,4 тыс. грн) и металлургических (11,2 тыс. грн), а также в сфере транспорта и секторе ИТ.

Средняя зарплата в образовании составила 7176 грн. В медицине – 5730 грн.

Напомним, средняя заработная плата в Украине в августе составила 8977 грн, что в 2,4 раза больше установленной законом минимальной зарплаты в 3723 грн.