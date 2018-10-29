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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора намерены перестать укрывать его в своем посольстве и хотят выдать его в Соединенные Штаты.

Данное заявление Ассанж сделал во время видеоконференции, которая прошла в рамках судебных слушаний по судебному делу против Эквадора, сообщает УНИАН.

Иск на эквадорского министра иностранных дел за разглашение конфиденциальных данных подали адвокаты основателя WikiLeaks. Ранее адвокат Ассанжа заявлял, что он готов сдаться британским властям.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил о том, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предоставлен статус беженца в Эквадоре.
ForUm

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