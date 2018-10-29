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Лидер группы Океан Эльзы  Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он заявил в понедельник на лекции в Харькове, сообщает Украинская правда.

«Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины. - Ред.), меня интересуют изменения в стране», - отметил певец.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

«Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель», - говорит музыкант.

«Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите, - говорил он.

Напомним, в декабре 2017 года Вакарчук в своем видеообращении уже заявлял, что не намерен баллотироваться в президенты Украины.
ForUm

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