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29 октября в Киев прибыла первая официальная торговая миссия Министерства торговли Соединенных Штатов Америки для поиска перспективных объектов для инвестиций в Украине. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Двусторонняя торговля Украина – США постоянно растет – товарооборот за 8 месяцев 2018 уже увеличился на 16% и составил $2,6 млрд. Общий интерес наших стран лежит в плоскости агробизнеса, энергетике, инфраструктуре, ІТ, промышленного сотрудничества. Мы также начали процесс приватизации по новому прогрессивному законодательству, что создает исключительные инвестиционные возможности и для американских компаний»,  - подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он добавил, что американские компании уже сейчас ведут активную деятельность в Украине.

«Американские компании уже привезли с собой в Украину собственные технологии и благодаря наличию в Украине квалифицированного персонала сумели достичь превосходных результатов. Мы продолжим системные реформы в Украине, улучшение инвестиционного климата, дерегуляциб и усиления прав инвесторов. Уверен, что наше сотрудничество будет иметь еще более весомые результаты и победы», - заявил Кубов.

Он отметил, что также успешно работает украинско-американский совет по торговле и инвестициям, созданы украинско-американские рабочие группы по вопросам содействия развитию двусторонней торговли, инвестиций, защиты прав интеллектуальной собственности, сельского хозяйства, устранение технических барьеров в торговле.

Первая официальная торговая миссия Министерства торговли США, состоящая из двенадцати руководителей американских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса с Украиной, начала свою работу в Киеве 29 октября 2018 года. Во время работы Миссии будет проведен ряд встреч с представителями украинского бизнеса, а также Всемирного банка и МБРР. Для представителей американских компаний-участников миссии будут проведены детализированные брифинги об особенностях ведения бизнеса в Украине, а также даны практические рекомендации по поиску партнеров.

 
ForUm

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