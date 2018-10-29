Прокуратура Закарпатской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ужгородского городского головы Богдана Андриива. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате противоправных действий мэра Ужгорода из местного бюджета незаконно в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения «Амбар и винный погреб XVII века» (известного как «Совиное гнездо»).

Так, для перечисления подрядной организации денежных средств городским головой подписаны и заверены печатью Ужгородского городского совета акты выполненных работ, в которых подрядчиком внесены ложные сведения с завышением их стоимости. То есть, фактически эти средства растрачены.

Подписание этих документов в дальнейшем стало основанием для перечисления предприятию средств за работы, которые согласно заключению эксперта, по состоянию на тот момент выполнены не были.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (растрата средств, совершенная путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины (соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов).

Напомним, недавно мэру Ужгорода вручили подозрение в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.5 статьи 191 УК, то есть присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебного положения в особо крупном размере.

А также ч. 2 статьи 28 УК - ч.2 статьи 366 УК, то есть соучастие в подделке документов.