Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.
По словам министра, он во время визита в Казахстан провел встречу с генеральным прокурором республики Кайратом Кожамжаровым.
«Подписали два действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать нашим правоохранительным органам и обеспечить выполнение судебных решений: Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции; Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам», – отметил Петренко.
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