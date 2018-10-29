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Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По словам министра, он во время визита в Казахстан провел встречу с генеральным прокурором республики Кайратом Кожамжаровым.

«Подписали два действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать нашим правоохранительным органам и обеспечить выполнение судебных решений: Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции; Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам», – отметил Петренко.
ForUm

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