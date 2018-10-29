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Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 октября, передают Українські Новини.

Отмечается, что на открытом заседании комиссией были одобрены проекты форм отчетности, а именно «Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии» и «Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения».

Принятие указанных форм отчетности позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям, ежегодно о непрерывности теплоснабжения и качестве теплоносителя и ежеквартально о коммерческом качестве предоставления услуг.

Кроме того, введение мониторинга позволит комиссии уже сейчас информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению, а в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.
ForUm

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