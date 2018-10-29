Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно скрывавшегося в Швеции «титушку» Александра Фурсу за нападение совместно с милицией на активистов Автомайдана в Киеве 23 января 2014 года.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый является уроженцем Черкасс и работает в службе частных исполнителей.

Досудебным расследованием установлено, что руководство Главного управления МВД в Киеве с 19 по 23 января 2014 года разработало план спецоперации по задержанию и избиению активистов Евромайдана и Автомайдана.

По замыслу разработанной операции, сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН), посредством предварительно привлеченных за денежное вознаграждение гражданских лиц – «титушек», должны были инспирировать конфликтную ситуацию с активистами для создания видимости законных оснований для задержания и ареста автомайдановцев.

Содержание указанного плана, время и место его реализации было сообщено руководителям соответствующих подразделений ГУ МВД, спецподразделениям «Беркут», а также одному из руководителей Черкасской областной организации «Молодые регионы», наставнику школы боевых искусств при буддистском храме «Белый Лотос», ответственному за вербовку «титушек» для силового противодействия участникам массовых протестов.

Указанный руководитель «титушек» 21 января 2014 года поручил собрать в Черкассах около 20 мужчин крепкого телосложения и выплатить им 500 гривен для силового противостояния активистам в Киеве.

Одним из «титушек» был подсудимый Фурса, который прибыл на автобусе в Киев 22 января и отправился в лагерь антимайдана в Мариинском парке.

Ночью 23 января 2014 года он участвовал в операции по нападению на активистов Автомайдана.

Так, Фурса и еще 4 «титушек» прибыли в больницу №17 и спровоцировали конфликт, ожидая прибытия автомайдановцев.

Когда активисты прибыли на ул. Щорса, около больницы к «титушкам» присоединились одетые в гражданское сотрудники УБНОН и начали потасовку с автомайдановцами.

Получив сигнал от подельников, к месту происшествия прибыла рота спецназа «Беркут» и осуществила силовое задержание 6 активистов «Автомайдана» и разбила их автомобили.

«Титушки», в том числе и подсудимый Фурса, помогали беркутовцам избивать митингующих при задержании.

В ходе допроса обвиняемый дал ложные показания правоохранителям.

В частности он заявил, что в январе 2014 года просто гулял по Киеву со своими знакомыми, а на них напали 17 агрессивных активистов Автомайдана с битами и заточками.

После этого, согласно информации СМИ, он выехал на 2 года в Швецию и был задержан только в ноябре 2017 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Беларусь.

В апреле текущего года он признал свою вину и заключил сделку со следствием.

В октябре суд утвердил соглашение и приговорил «титушку» к 5 годам тюрьмы за дачу ложных показаний и соучастие в превышении власти сотрудниками милиции.

При этом он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.