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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что никогда не пойдет на сдачу национальных интересов, чего бы это ни касалось, особенно земельной реформы. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы имеем 36% всех мировых черноземов, и это своего рода золотовалютный запас страны, - сказал Гройсман. - Может быть у нас свободное обращение земли? Да. Но вопрос: кто должен быть ее владельцем? У меня один ответ – украинец, который работает на этой земле. Считаю, это нормально. Запрет на продажу земли иностранцам действует и в некоторых европейских странах».

Глава правительства отметил, что выступает и против продажи земель крупным компаниям и холдингам – это также не отвечает интересам государства. «Поэтому должно быть ограничение по объему владения землей. А отдать землю пяти-десяти компаниям - это абсурд. Я на это никогда в жизни не пойду и говорю об этом открыто со всеми, с международными партнерами, - добавил глава правительства. - Между тем украинского фермера я буду всегда поддерживать».

По мнению премьер-министра, для купли-продажи земли должен быть создан доступный  финансовый ресурс. «Чтобы фермер пришел и под небольшие проценты взял средства, приобрел землю, обрабатывал, изготавливал качественную украинскую продукцию. Иначе быть не может. И мы это делаем. К примеру, в течение 9 месяцев этого года правительство выделило 312 млн гривен украинским фермерам на приобретение сельхозтехники», - отметил Гройсман.
ForUm

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