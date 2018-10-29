В воскресенье, 28 октября, около 23:00 в дежурную часть Деснянского управления полиции Киева поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Маяковского.

По данным столичного главка, в троллейбусе возникла ссора между двумя мужчинами, один из которых был пьян. На остановке общественного транспорта они решили продолжить разговор, во время которого нетрезвый мужчина достал нож и ударил им оппонента в туловище и лицо. 34-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по первичной квалификации по ч.4 ст.296. После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.