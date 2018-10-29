Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который упал 29 октября вскоре после вылета из аэропорта столицы Индонезии Джакарты, имел возраст всего два месяца, сообщил руководитель Национального комитета по безопасности авиации Индонезии Соерджанто Тьяхйоно.

По его словам, самолет имел только 800 часов налета. «Это был новый самолет», - указал представитель власти в интервью одному из индонезийских телеканалов, передает Радио Свобода.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 189 пассажирами на борту упал в море недалеко от острова Суматра. Самолет авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс, он летел из столицы Джакарты в город Пангкал-Пинанг.

Boeing 737 MAX – это обновленная версия самолета «Боинг», которая характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Эти самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авария с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщениях из Индонезии и «тщательно следит за ситуацией».

Индонезия имеет более 17 000 островов и активно использует воздушный транспорт для внутренних перевозок. В последние годы в стране произошло несколько авиакатастроф.