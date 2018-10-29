также в разделеМир
Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы ВОЗ 10
Путин: РФ оставляет за собой право помочь Асаду с Идлибом 29
Почти три миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов 21
Президентом Бразилии стал «тропический Трамп» 18
Президента Грузии изберут во втором туре: более 50% не набрал никто 41
В Индонезии упал в море пассажирский «Боинг» 70
Альпинист обнаружил кота на высоте 2,5 тысячи метров 120
Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя: Уже отменено 530 рейсов 18
Эстонского политика наградили за поддержку Украины 24
Новинка от McLaren: 1050 «лошадок» развивают скорость более 400 км/ч 37
В Китае пассажирский автобус упал в реку с моста 91
Хэллоуин в зоопарке: Лемуры полакомились тыквами. Фоторепортаж 42
Nissan представил новую модификацию популярного внедорожника 58
Рынок б/у смартфонов растет быстрее, чем рынок новых 56
Режиссер «Стражей галактики» представил список фильмов для просмотра на Хэллоуин 69
Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае закончился неудачей 49
Худшие грабители в истории: Владелец магазина попросил грабителей зайти позднее 75
Скоро Хэллоуин: В Сеуле прошло костюмированное шествие. Фоторепортаж 16+ 28

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который упал 29 октября вскоре после вылета из аэропорта столицы Индонезии Джакарты, имел возраст всего два месяца, сообщил руководитель Национального комитета по безопасности авиации Индонезии Соерджанто Тьяхйоно.

По его словам, самолет имел только 800 часов налета. «Это был новый самолет», - указал представитель власти в интервью одному из индонезийских телеканалов, передает Радио Свобода.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 189 пассажирами на борту упал в море недалеко от острова Суматра. Самолет авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс, он летел из столицы Джакарты в город Пангкал-Пинанг.

Boeing 737 MAX – это обновленная версия самолета «Боинг», которая характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Эти самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авария с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщениях из Индонезии и «тщательно следит за ситуацией».

Индонезия имеет более 17 000 островов и активно использует воздушный транспорт для внутренних перевозок. В последние годы в стране произошло несколько авиакатастроф.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги