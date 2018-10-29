Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого, поэтому необходимо укреплять восточный фланг НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью «Bild am Sonntag», передает Польское радио.

Дуда подчеркнул, что ключом в НАТО является солидарность, общая ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что «безопасность – это также энергетическая безопасность», а значит, «мы также ожидаем солидарности здесь».

Дуду спросили о том, «насколько опасным» является президент России в связи с угрозами, которые для Польши и других стран восточной части ЕС представляет Россия.

«Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году – на Украину. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Светлой памяти президент Лех Качиньский предположил развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси он сказал, цитирую: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придется время на мою страну, на Польшу», - сказал Дуда.