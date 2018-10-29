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За прошедшие сутки, 28 октября, боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении – в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Весь огонь, кроме одного случая, российские оккупационные войска сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на донецком направлении. Для огневого воздействия оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

По данным разведки, 28 октября, 3-х оккупантов было уничтожено, еще 6 получили ранения.

В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям и не открывал.
ForUm

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