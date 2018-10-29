По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару.

Он набрал 55% голосов, его соперник во втором туре - кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 45%, сообщает Русская служба ВВС.

Предвыборная компания проходила в условиях жесткой конфронтации двух кандидатов.

После объявления предварительных результатов голосования Аддад заявил, что уйдет в оппозицию.

63-летний Жаир Болсонару – первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты.

В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За его крайне правые взгляды его иногда называют «тропическим Трампом».

Многих Болсонару возмутил презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет.

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием, а также неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры.

Многие сторонники Болсонару считают его спасителем страны, и убеждены, что он обеспечит безопасность Бразилии, поддержит традиционные ценности, а также будет выступать против легализации абортов.

Во время предвыборной кампании Балсонару заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев и бороться с преступностью.

Он также заявлял, что очистит Бразилию от коррумпированных политиков. Это обещание было особенно популярным, так как избиратели устали от постоянных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

Жаир Мессиас Болсонару родился в 1955 году в штате Сан-Паулу. Он является потомком итальянских эмигрантов, которые прибыли в Бразилию после Второй мировой войны.

Молодость Болсонару провел на военной службе, дослужившись до звания капитана. В 1988 году он вышел в отставку и начал политическую карьеру, избравшись в городской совет Рио-Де-Жанейро.

В первую очередь Болсонару привлек электорат обещаниями вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.