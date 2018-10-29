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Участниц российской музыкальной группы «Две Маши» не пустили на территорию Украины, сообщает Госпогранслужба. 

Утром в воскресенье, 28 октября, во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог», в одном из вагонов пограничники обнаружили гражданок РФ - солисток группы «Две Маши».

Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове.

Но во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска

Солисток группы «Две Маши» вернули в Россию, также им запрещен въезд в страну на три года.
ForUm

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