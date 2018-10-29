По состоянию на 1 сентября 2018 года из-за долгов не могут выехать за пределы Российской Федерации 2,8 миллиона россиян. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов России.

Из общего количества невыездных 1,3 млн имеют долги по кредитам. Остальные - 1,5 млн - имеют долги иной категории, например штрафы и алименты, передает 112 Украина.

В российском ведомстве обращают внимание, что армия должников растет с огромной скоростью. Для сравнения, 1 сентября 2017 года выезд за границу был закрыт для 1,6 млн россиян, то есть за год количество людей, отягощенных долгами, вырос на 1,2 млн человек.

В России к должникам с 2005 года применяют временное ограничение на выезд за рубеж. Суд выносит постановление об ограничении на выезд сроком на полгода, потом эта мера продлевается до погашения задолженности.

Ограничение на выезд может накладываться при сумме долга от 30 тысяч рублей (456 долларов США). Должники по алиментам теряют право путешествовать за пределы РФ при долге в 10 тысяч рублей (152 доллара).

По данным Росстата, реальные доходы россиян в августе 2018 года снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Средняя зарплата в РФ после вычета налогов в сентябре 2018 года составила 36,7 тысячи рублей (564 доллара), что на 10,8% выше, чем в сентябре 2017. В России почти 19 миллионов человек живут беднее официального прожиточного минимума.