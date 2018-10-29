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После подсчета почти 97% голосов избирателей, принявших участие в состоявшихся в воскресенье выборах президента Грузии, никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре, сообщает Интерфакс.

По данным ЦИК Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,62% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе – 37,74% голосов.

Из 3 тыс. 705 избирательных участков в ЦИК должны обработать данные со 133 избирательных участков, что существенно не изменит итоги голосования.

Для победы в первом туре выборов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.
ForUm

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