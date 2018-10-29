также в разделеОбщество
Украинцы не пострадали в авиакатастрофе в Индонезии 8
Почему стоит купить «умный» телевизор Самсунг с 40-дюймовым экраном 16
Украинец освобожден из плена нигерийских пиратов 14
Аброськин сообщил о задержании россиянина, который убил 5 украинцев 25
Известный нардеп поддерживает заказчика убийства владельца ТЦ «4room»: журналисты показали видео 58
В Украину не пустили солисток популярной российской группы 121
Названы обычные женские привычки, раздражающие мужчин 104
Чем заняться на неделе: Фанатам осеннего мытья окон погода будет способствовать 22
Украинцам рассказали, как будут осуществлять контроль качества теплоснабжения 60
Украинцы разработали первый вездеход 67
Супрун рассказала, как преодолеть осенний стресс для организма 48
Марина Порошенко откроет фестиваль «Октябрь в Октябре» в Житомире 37
Гройсман поздравил украинцев с Днем автомобилиста 36
Дмитрий Комаров: Нужно заставлять свой организм быстрее адаптироваться к изменению времени 21
Тина Кароль пошла на эксперимент: Я написала всем своим бывшим 61
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с 74 годовщиной изгнания нацистов из Украины 32
Наев поздравил украинцев с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков 156
Новенький «бюджетный» iPhone XR порадовал автономной работой 41

Пограничники Чопского отряда задержали в Закарпатской области группу иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Венгрию, сообщает  пресс-служба Госпогранслужбы.

Информацию о движении авто с нелегалами в сторону границы военнослужащим предоставили оперативные подразделения Западного регионального управления Госпогранслужбы.

На указанное направление выслали группу реагирования отделения «Саловка» отдела пограничной службы «Тиса». Через 20 минут наряд нашел правонарушителей. Их задержали в 200 метрах от госграницы на окраине населенного пункта Есень Ужгородского района. Один из задержанных представился сирийцем, у другого обнаружили просроченный паспорт гражданина Кувейта. Как впоследствии удалось выяснить правоохранителям, к границе нелегалов доставил таксист из Ужгорода своим автомобилем.

Для установления всех обстоятельств правонарушения задержанных доставили в пограничное подразделение. Иностранцев привлекут к ответственности по статьям 202 и 204-1 КУоАП. А водитель службы такси отвечать перед законом за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КоАП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги