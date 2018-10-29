Пограничники Чопского отряда задержали в Закарпатской области группу иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Венгрию, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Информацию о движении авто с нелегалами в сторону границы военнослужащим предоставили оперативные подразделения Западного регионального управления Госпогранслужбы.

На указанное направление выслали группу реагирования отделения «Саловка» отдела пограничной службы «Тиса». Через 20 минут наряд нашел правонарушителей. Их задержали в 200 метрах от госграницы на окраине населенного пункта Есень Ужгородского района. Один из задержанных представился сирийцем, у другого обнаружили просроченный паспорт гражданина Кувейта. Как впоследствии удалось выяснить правоохранителям, к границе нелегалов доставил таксист из Ужгорода своим автомобилем.

Для установления всех обстоятельств правонарушения задержанных доставили в пограничное подразделение. Иностранцев привлекут к ответственности по статьям 202 и 204-1 КУоАП. А водитель службы такси отвечать перед законом за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КоАП.