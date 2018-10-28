Официальные продажи "бюджетного" смартфона Apple iPhone XR в Украине стартуют 2 ноября 2018 года, передает БизнесЦензор.

Модель iPhone XR будет доступна в Украине в трех вариантах памяти (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ) и шести цветах оформления (черный, белый, голубой, желтый, коралловый, красный).

Стоимость iPhone XR в Украине составит:

Apple iPhone XR 64 ГБ - 30 999 грн;

Apple iPhone XR 128 ГБ - 33 999 грн;

Apple iPhone XR 256 ГБ - 36 999 грн.

Для сравнения, в США стоимость Apple iPhone XR составляет $749 за 64 ГБ, $799 за 128 ГБ и $899 за 256 ГБ.

Основными отличиями модели iPhone XR от старших iPhone XS/XS Max является IPS-экран с разрешением 1792×828 точек, алюминиевые (а не стальные) рамки корпуса, другие цвета оформления и некоторые аппаратные упрощения. При этом смартфон получил тот же новейший процессор A12 Bionic, фронтальную камеру TrueDepth с улучшенным Face ID, функцию Tap To Wake (разблокировка касанием).

Продажи смартфонов iPhone XS/XS Max в Украине начались неделю назад по цене от 40 999 грн за iPhone XS (64 ГБ) и от 44 999 грн за iPhone XS Max (64 ГБ).

Как сообщалось ранее, в продажу на территории США, Европы и множества других регионов мира поступил смартфон iPhone XR, который представляет из себя «бюджетный» телефон компании Apple, анонсированный в первой половине сентября нынешнего года. Эксперты из авторитетного издания Tom’s Guide провели полное тестирование новинки по части времени автономной работы, а полученный результат поверг всех в шок.