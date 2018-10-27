Буквально на днях случилось то, чего многие давно ждали. В продажу на территории США, Европы и множества других регионов мира поступил смартфон iPhone XR, который представляет из себя «бюджетный» телефон компании Apple, анонсированный в первой половине сентября нынешнего года. Эксперты из авторитетного издания Tom’s Guide провели полное тестирование новинки по части времени автономной работы, а полученный результат поверг всех в шок, передает PORTALTELE.

Как удалось выяснить, смартфон iPhone XR работает ощутимо дольше на одном заряде, чем iPhone Xs и Xs Max. Более того, ему удалось обойти всех остальных конкурентов, в том числе OnePlus 6, Samsung Galaxy S9, LG V40, а также многих других. В ходе исследования удалось выяснить, что на одном заряде аккумулятора данный телефон способен проработать 11 часов 26 минут, при использовании сети 4G LTE и яркости на уровне 150 нит.

Составить конкуренцию iPhone XR по времени автономной работы удалось только Samsung Galaxy Note 9, который показал почти полностью идентичный результат (разница менее 1%). При этом, флагман южнокорейской корпорации обладает аккумулятором емкостью 4000 мАч (2942 мАч у телефона Apple), дисплеем с диагональю 6,4 дюйма (6,1 дюйм у нового «айфона»), а также менее производительным процессором. Таким образом, по совокупности факторов, смартфон от Apple ощутимо лучше.

Сотрудники издания советуют всем любителям максимального времени автономной работы покупать себе iPhone XR, потому как данному смартфону на базе операционной системы iOS под силу проработать полный день, на что еще недавно телефоны Apple не были способны. В мобильное устройство установлены 3 ГБ оперативной памяти и восьмиядерный процессор A12 Bionic. Изделие обладает стеклянным корпусом, а также IPS-экраном с поддержкой различных технологий, вроде True Tone и 3D Touch.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что несколько сотен специалистов компании Apple трудятся над секретным проектом электромобиля.