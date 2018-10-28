Популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус посетила Киев. Артистку заметили жители города в центральном районе - видео с Майли выложили в сеть, но вскоре удалили, пишет Обозреватель.

По слухам, певица снимает в украинской столице новый клип, на спортивную (футбольную) тематику. Из-за съемок клипа в городе перекрыли Дарницкий мост.

По словам очевидцев, несколько машин полиции перрекрыли въезд на мост со стороны Днепровской набережной, а также со стороны Печерского района (Надднепрянское шоссе). Более того, сообщается, движение на мосту также будет остановлено до вечера воскресенья, 28 октября.

Артистка также посетила некоторые заведения в столице, где попробовала борщ, блины и некоторые другие украинские блюда.

Как сообщалось ранее, Милла Йовович продемонстрировала на своей официальной странице в социальной сети Instagram первый кадр со съемочной площадки фильма «Охотник на монстра», который будет основан на популярной видеоигре.