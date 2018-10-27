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Милла Йовович продемонстрировала на своей официальной странице в социальной сети Instagram первый кадр со съемочной площадки фильма «Охотник на монстра», который будет основан на популярной видеоигре, пишет Киноафиша.

Согласно описанию, предложенному актрисой, ее героиню будут звать Капитан Натали Артемида, она будет военнослужащей специального подразделения войск ООН, отправленной вместе со своим отрядом в другую реальность, населенную ужасающими монстрами. Она и ее сослуживцы должны должны постараться закрыть портал, чтобы не допустить проникновение чудовищ на Землю.

Ранее сообщалось, что, помимо Йовович, в картине также будут сниматься мастер восточных единоборств Тони Джа и известный голливудский актер Рон Перлман. Производственный бюджет фильма, режиссером которого назначен супруг Йовович Пол В.С. Андерсон, будет весьма скромным - 60 миллионов долларов.

Напомним, что «Monster Hunter» - консольная игра в жанре RPG, которую создала и развивает компания Capcom. По сюжету, игрок охотится на различных монстров, собирая новые виды вооружений и доспехов и увеличивая свой боевой опыт. В 2018 году был представлен пятый по счету эпизод игры под названием «Monster Hunter: World».
ForUm

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