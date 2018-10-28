Руководитель Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский на концерте «Вечерний Квартал» посвятил вступительный номер-стендап теме его возможного баллотирования в президенты Украины, пишет Детектор Медиа.

По словам артиста, даже его мама последнее время больше интересуется этим вопросом, чем тем, что сын ел.

«У меня есть юридическое образование – и это плюс, – размышлял перед зрителями актер. – Но у меня нет опыта работы в политике, и это… жирный плюс. Хотя многие считают, что это минус. Далее, чтобы пойти в президенты, мне нужно заплатить президентский взнос в размере 2,5 млн гривен. 2,5 млн гривен у меня есть… но не для такой сомнительной истории. Почему-то все журналисты начали писать, что эти деньги мне даст именно Коломойский. И это очень обидно, знаете? Типа я могу спросить у кого угодно, но даст только Коломойский».

Далее Зеленский заметил, что Коломойский стал Коломойским не потому, что он раздавал всем подряд миллионы.

В стендапе Зеленский также взвесил и другие плюсы и минусы президентства – по большей части, конечно, в юмористическом ключе. А потом ответил на вопрос, который, по его словам, ему часто задают журналисты, предполагая, что он пойдет в президенты:

«Продам ли я «Квартал»? Отвечу. Нет. Объясню, почему. Наш президент создал когда-то кондитерский завод и назвал его в честь себя. Я – нет. У меня была команда, которую я назвал в честь места в нашем любимом городе, в котором мы родились. Поэтому я считаю так: завод продать можно, а место, в котором ты родился, – никогда».

Шутку Зеленского развили дальше – на сцену вышла основная команда «Квартала», и Евгений Кошевой объявил данный концерт съездом партии «Слуга народа». Тут же Владимира путем голосования выбрали лидером партии.

После показательного шуточного препирания между Зеленским, который якобы совсем не хочет баллотироваться, и его командой, которая на этом настаивает, артист заявил: «Ребята, чтобы расставить все точки над «и», я официально заявляю: я идти в президенты НЕ-ХО…тя, посмотрим…».

Как сообщалось ранее, если бы выборы Президента Украины проходили бы в минувшее воскресенье, 7 октября, во втором туре первое место получил бы Владимир Зеленский, а действующий Глава государства Петр Порошенко проиграл бы.