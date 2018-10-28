В воскресенье, 28 октября, состоялся перевод часов на зимнее время, который может вызвать дополнительный стресс для организма. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает MIGNEWS.

"Переход на зимнее время в конце октября ставит за цель получить больше дневного света в период, когда ночи становятся длиннее, а дни короче. В то же время солнечный свет является одним из основных факторов, что руководят циркадными ритмами человека. Поскольку устойчивость циркадных ритмов является важным для ряда биологических процессов человека, исследователи обнаружили, что это может иметь определенные негативные последствия для здоровья. К примеру, вызвать нарушения сна, сердечно-сосудистой функции и влиять на эмоциональное состояние", - отметила Супрун.

По ее словам, лучше с переходом на зимнее время помогут справиться такие правила:

- прогулки в дневное время. В то же время в холодный период года пребывания на улице днем ​​помогает простимулировать мозг и заставляют его вырабатывать серотонин;

- не планируйте в это время важные дела, в частности лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок;

- старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка в питательных веществах;

- планируйте свое время так, чтобы полноценно спать - не менее 7-8 часов;

- если испытываете трудности после изменения времени - проконсультируйтесь со своим врачом.

Как сообщалось ранее, что такое постоянная смена времени, хорошо знает ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров. Пять часов назад или на шесть вперед для него - дело привычное. Но даже, несмотря на опыт, избежать стресса для организма невозможно.