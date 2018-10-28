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Nissan представил абсолютно новый внедорожник Terra S. Его премьера прошла на Филиппинском автосалоне, пишет AUTOBATTLE.

Nissan Terra S отличается от оригинала защитным накладками на колесные арки из неокрашенного пластика, пересмотренным передним бампером с заглушками вместо «противотуманок», окрашенными в черный 20-дюймовыми колесными дисками, и большим «антикрылом» над дверью багажника. Одна из основных дизайнерских «фишек» новинки — двухцветной окраской кузова: покрытый лаком серебристый металлик сочетается с матово-черными элементами, которые издалека можно принять за пластмассовые накладки.

Салон получил контрастную кожаную отделку с прострочкой сидений и с вышивкой на подголовниках с названием модификации.

Под капотом «вездехода», который выглядит скорее гламурно, нежели воинственно, поселился 190-сильный турбированный дизельный мотор объемом 2,5 л с максимальным крутящим моментом в 450 Нм вместе с семиступенчатым «автоматом», сообщает издание Autoindustriya. В длину модель в особой серии достигает 4895 мм, в ширину — 1875 мм при высоте в 1835 мм и колесной базе — в 2850 мм. Остается добавить, что новинку подготовило филиппинское подразделение бренда.

Как сообщалось ранее, кто бывал лично на автомобильных кладбищах знает, что зрелище это не для слабонервных. Однако в мире есть несколько автосвалок, которые пользуются популярностью. А некоторые даже функционируют в виде музеев.
ForUm

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