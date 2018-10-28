также в разделеЭкономика
Виноделы выступают против повышения акциза на вино 17
Шины всему голова: Сколько стоит «переобуть» машину 49
Маркарова: Минфин работает над налогом на выведенный капитал 23
В Украину едет первая сертифицированная торговая миссия 15
Аграриям зимой негде хранить овощи 24
Дома забыл: Штрафы за езду без прав в Украине 115
Гройсман о возможном закрытии отделений «Укрпочты»: Я не допущу 53
СМИ узнали, как вырастет цена газа в 2019 году 30
Облгазы задолжали «Нафтогазу» $2 миллиарда 19
«Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий 77
Общий госдолг Украины в сентябре сократился на $190 миллионов 11
Цены на автогаз снова побили исторический рекорд 50
АМКУ разрешил арабской компании купить агрохолдинг «Мрия» 41
СМИ: Украина разместила евробонды на $2 миллиарда 31
Названы 100 самых богатых украинцев 154
Омелян назвал сумму убытков из-за действий РФ в Азовском море 26
Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют 20
Дотации от государства миллиардеру Бахматюку предложили отдать Нацполиции 33

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 34,8 млн грн и увеличил свои доходы с начала года до 125,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, передает БизнесЦензор.

Президент получил 28, млн грн доходов от продажи ценных бумаг и корпоративных прав и еще 6 млн грн - в качестве дивидендов инвестиционного фонда Prime Assets Capital. С начала года Порошенко получил от этого фонда 84,7 млн грн.

Кроме того, с января Порошенко получил 11 млн грн от вкладов в Международном инвестиционном банке и 777 тыс. грн дохода от продажи недвижимости. Таким образом, за текущий год доход Порошенко уже составил 125,3 млн грн. Это в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 (16,3 млн грн).

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины дал разрешение офшорной компании «Евинз Лимитед», зарегистрированной на Кипре, приобрести акции завода «Кузница на Рыбацком» (ранее «Ленинская кузница», которая принадлежит Президенту Украины Петру Порошенко).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2493 грн.
14
Теги