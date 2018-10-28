Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 34,8 млн грн и увеличил свои доходы с начала года до 125,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, передает БизнесЦензор.

Президент получил 28, млн грн доходов от продажи ценных бумаг и корпоративных прав и еще 6 млн грн - в качестве дивидендов инвестиционного фонда Prime Assets Capital. С начала года Порошенко получил от этого фонда 84,7 млн грн.

Кроме того, с января Порошенко получил 11 млн грн от вкладов в Международном инвестиционном банке и 777 тыс. грн дохода от продажи недвижимости. Таким образом, за текущий год доход Порошенко уже составил 125,3 млн грн. Это в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 (16,3 млн грн).

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины дал разрешение офшорной компании «Евинз Лимитед», зарегистрированной на Кипре, приобрести акции завода «Кузница на Рыбацком» (ранее «Ленинская кузница», которая принадлежит Президенту Украины Петру Порошенко).