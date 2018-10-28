Мальчика и девочку обнаружили в озере в Дарницком районе. Их мать задержали полицейские неподалеку от Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вечером 26 октября в Дарницкое управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочка, 2012 г.р., и мальчик 2013 г.р.) и пропала. Ориентирование на их розыска передали всем патрулям и коллег из других областей. Женщину по ориентировке нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

«Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Женщину задержали. Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствующие на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, киевские правоохранители в понедельник, 22 октября, задержали соучастника нападения на ювелирный магазин, во время которого погиб охранник.