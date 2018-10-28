Десятилетнюю девочку, которая пострадала во время гонки на выживание в Кривом Роге, перевезли в детскую больницу Днепра, она в реанимации.
Об этом Громадському радио рассказала пресс-секретарь горотдела полиции Кривого Рога Юлия Цуркаленко.
«С места происшествия ребенка направили в реанимацию восьмой городской больницы, а сегодня ее госпитализировали в Днепр», - сообщила пресс-секретарь.
По информации Юлии Цуркаленко, взрослая женщина, которая также пострадала вчера от наезда, во второй городской больнице Кривого Рога.
Всего в ДТП пострадали четыре человека. Один из них, взрослый человек, после осмотра от госпитализации отказался.
Юлия Цуркаленко подчеркнула, что говорить о предварительных причинах аварии можно будет только после соответствующих экспертиз.
Как сообщалось ранее, по факту аварии, которая произошла в Кривом Роге во время гонок на выживание на автодроме «Кривбасс-экстрим», правоохранители открыли уголовное производство.
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