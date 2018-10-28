Компания Google пересмотрела правила лицензирования Android и предъявила новые, более жесткие требования. Всем смартфонам, которые появились в продаже после 31 января 2018 года, отныне должны получат обновления на протяжении как минимум двух лет, пишет Сегодня.

Новым правилом поисковый гигант рассчитывает повысить устойчивость устройств к вредоносным атакам и эксплойтам, а также уменьшить фрагментацию своей мобильной операционной системы.

Вендоры имеют полное право выпустить в общей сложности не более пяти апдейтов: четыре в первый год и один — во второй. Таким образом, смартфоны 2018 года должны получать обновления до 2020 года, включая новый Android 10 и 11.

По мнению Google такой подход усложнит хакерам взлом любых новых Android-смартфонов.

Пересмотр требований Google относительно минимального срока обновлений устройств на Android напрямую связан с требованиями законодательства Европейского Союза об обеспечении компаниями права пользователей на конфиденциальность.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, Google оставляет за собой право отказать производителю в лицензировании фирменной ОС для последующих устройств до момента устранения допущенных нарушений.

Как сообщалось ранее, компания Google планирует получать с производителей Android-смартфонов плату за установку её сервисов в устройствах для Европейского союза уже в 2019 году. Компания будет взимать до $40 за смартфон.