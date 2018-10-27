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Инциденты со взрывами смартфонов являются, скорее, исключением из правил, чем тенденцией, сообщил шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. По его словам, необходимо понять, что происходило с гаджетом до момента взрыва, пишет internetua.

Эксперт отметил, что телефон мог быть куплен не официально, а «серым ввозом». Кроме того, неизвестно состояние устройства.

«В-третьих, надо понимать, что там аккумулятор, масса контактов, с которыми всё может случиться. Во всяком случае, массовых претензий ни одному из брендов не поступает», — заметил Букштейн.

При этом специалист дал несколько советов пользователям смартфонов для того, чтобы избежать подобных ситуаций. В частности, нужно беречь гаджет от перегрева.

«Но не мешает предусмотрительность — выключать периодически, ни к чему его всё время держать включённым. У многих он под нагрузкой круглосуточно. Надо понимать, что это не кусочек металла, это устройство, и оно может повести себя неадекватно», — заключил эксперт.
ForUm

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