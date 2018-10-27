В пятницу, 26 октября, в Херсоне мужчина, долгое время конфликтовавший со своей женой, убил её и пытался покончить жизнь самоубийством, но ему не позволили этого сделать.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Херсонской области, пишет Свидок.

В Херсоне в полицию поступило сообщение от 14-летнего подростка. Мальчик рассказала, что нашел свою мать в ванной всю в крови, раковина была разбита.

Медики пытались спасти 49-летнюю женщину, но тщетно. В квартире была найдена предсмертная записка отца семейства, 59-летнего херсонца. Его нашли через несколько часов в центре города, мужчина пытался отравиться, выпив таблетки, но ему помешали.

Оказалось, что супруги давно конфликтовали друг с другом, в тот день они снова поссорились, мужчина толкнул женщину, она ударилась головой об раковину. Когда убийца понял, что наделал, решил свести счёты с жизнью.

Как сообщалось ранее, суд приговорил жителя Броварского района Киевской области к семи годам за убийство квартирантки.