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В субботу, 27 октября, в Украине вступил в силу закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин при прохождении службы в армии, а также других воинских формированиях, передает MIGNEWS.

Документ предполагает, что в Вооруженных силах Украины женщинам и мужчинам будут предоставлены равные возможности для подписания контракта и прохождения службы. Женщинам разрешили занимать те же должности и получать аналогичные воинские звания, что и мужчины, в армии Украины.

Кроме того, у женщин теперь есть равный с мужчинами круг обязанностей и уровень ответственности при прохождении службы. Также они могут служить до 45 лет на должностях рядовых и сержантов, а женщины из высшего офицерского состава - до 60 лет, как и мужчины.
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