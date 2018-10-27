Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Винницкой области - Олега Зозулю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №346/2018.
Документ подписан президентом в пятницу, 26 октября.
«Назначить Зозулю Олега Викторовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области», - отмечено в указе.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБ Украины Сергея Семочко.
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