В ночь на субботу, 27 октября, вблизи поселка Кольчино Закарпатской области произошло смертельная авария с грузовиком.

Об этом сообщили в полиции, передает «Прямой».

Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир возрастом около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что человек за рулем была трезвая. Назначен ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Напомним, на трассе Киев-Чоп на 770 километре неподалеку Мукачева произошла смертельная автоавария.