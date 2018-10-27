Американские бизнесмены будут искать возможности для инвестирования в экономику Украины, в частности для участия в приватизации украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет Журналист.

В сообщении отмечается, что первая официальная торговая миссия из 12 крупных компаний США отправится в Украину в конце октября.

Так как это первая сертифицированная торговая миссия, которая прибывает из США в Украину, то заместитель министра международной торговли США Гилберт Каплан призвал украинских партнеров и коллег к сотрудничеству.

Как сообщалось ранее, ЕС и Украина официально подписали новую программу макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро. Для этого в Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который также выступил на форуме Yalta European Strategy.