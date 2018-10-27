также в разделеЭкономика
Маркарова: Минфин работает над налогом на выведенный капитал 16
Аграриям зимой негде хранить овощи 22
Дома забыл: Штрафы за езду без прав в Украине 71
Гройсман о возможном закрытии отделений «Укрпочты»: Я не допущу 52
СМИ узнали, как вырастет цена газа в 2019 году 27
Облгазы задолжали «Нафтогазу» $2 миллиарда 18
«Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий 76
Общий госдолг Украины в сентябре сократился на $190 миллионов 10
Цены на автогаз снова побили исторический рекорд 47
АМКУ разрешил арабской компании купить агрохолдинг «Мрия» 41
СМИ: Украина разместила евробонды на $2 миллиарда 31
Названы 100 самых богатых украинцев 153
Омелян назвал сумму убытков из-за действий РФ в Азовском море 26
Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют 20
Дотации от государства миллиардеру Бахматюку предложили отдать Нацполиции 33
«Газпром» начал арбитраж против Украины по штрафу АМКУ 114
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2018 год 60
НБУ оставил учетную ставку на уровне 18% 24

Американские бизнесмены будут искать возможности для инвестирования в экономику Украины, в частности для участия в приватизации украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет Журналист.

В сообщении отмечается, что первая официальная торговая миссия из 12 крупных компаний США отправится в Украину в конце октября.

Так как это первая сертифицированная торговая миссия, которая прибывает из США в Украину, то заместитель министра международной торговли США Гилберт Каплан призвал украинских партнеров и коллег к сотрудничеству.

Как сообщалось ранее,  ЕС и Украина официально подписали новую программу макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро. Для этого в Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который также выступил на форуме Yalta European Strategy.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2591 грн.
14
Теги