В Винницкой области задержали главного бухгалтера воинской части, который получил 15 тыс. гривен неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Прокуратура Винницкой области совместно с органами военной контрразведки, разоблачила главного бухгалтера финансово-экономической службы одной из воинских частей Винницкой области, который требовал и получил 15 тыс. грн неправомерной выгоды у местного предпринимателя за предоставление услуг по автомобильной перевозке грузов большего размера, чем это определено соответствующим договором.

Данное лицо задержано вечером, 26 октября, во время получения ранее оговоренной суммы средств.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили коррупционный механизм получения неправомерной выгоды руководством одного из подразделений регионального филиала «Юго-Западная железная дорога».