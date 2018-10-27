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В Египте найдены 3000-летние останки женщины, которая в древности могла быть влиятельной жрицей – на это указывают ее татуировки. Об этом рассказал глава совета по вопросам памятников старины Мустафа аль-Вазири, пишет Информатор.

Торс мумии был найден на западном берегу Нила, в Дейр эль-Медина, одной из групп фиванских некрополей, которые находятся в окружении Луксора. До наших дней сохранилось лишь тело без головы, конечностей и части таза. Анализ костей показал, что тело принадлежало женщине, которая жила в X-XIII веках до н. э. и умерла в возрасте 25-30 лет.

Гробница с мумией ранее подверглась ограблению, что осложнило расследование. Тело мумии украшено 30 необычными татуировками. Наиболее необычным изображением специалисты назвали узоры из глаз, подведенных линиями.

«Каждый раз, когда я смотрю на эту женщину, я вижу эти магические глаза, смотрящие мне прямо за спину», – рассказала археолог Анна Остин.

Это изображение глаз не вызывало бы удивление, если бы находилось на стене храма, в котором чтят Гора, бога Солнца, но не на теле женщины. Это указывает, что тело может принадлежать влиятельной жрице или участнице древнего магического ритуала. Однако ученые не исключают, что татуировки могли иметь и другое значение, например, оберегать от болезней.
ForUm

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